Хеккинг: ситуация во втором тайме игры «Боруссии» М и «Баварии» напоминала осаду

Главный тренер мёнхенгладбахской «Боруссии» Дитер Хеккинг поделился мнением о победе над лидирующей в чемпионате «Баварией» в домашнем матче 13-го тура немецкой Бундеслиги. Хозяева вышли победителями из этого противостояния, обыграв чемпионов со счётом 2:1.



«На мой взгляд, нам удалась совсем неплохая игра. В этом матче мы хотели сыграть страстно, в эпизоде с забитыми голами нам сопутствовала удача. Во втором тайме мне хотелось, чтобы моя команда больше владела мячом, поскольку всё это было похоже на осаду», — цитирует специалиста пресс-служба баварского клуба.

Хайнкес: «Бавария» проиграла матч в Мёнхенгладбахе в первом тайме