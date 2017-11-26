Зоммер: немного повезло, но в какой-то степени победа над «Баварией» заслужена

Вратарь мёнхенгладбахской «Боруссии» Ян Зоммер поделился мнением о победе над «Баварией» в матче 13-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Мёнхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

«Играть против очень-очень хорошей команды было трудно. Мы знали, что моментов будет не так много, и мы их в итоге использовали, кроме первого шанса Раффаэла. Сыграли эффективно впереди, потом очень хорошо оборонялись и отстояли преимущество. У нас были тяжёлые периоды в игре, но я считаю, что в итоге в какой-то степени выиграли заслуженно. В каких-то моментах нам повезло, но без этого тоже никуда», — сказал игрок.