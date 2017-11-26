Спаллетти: в Кальяри на поле находился сильный «Интер»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал победу над «Кальяри» в матче 14-го тура итальянской серии А. Встреча проходила в Кальяри на стадионе «Сардиния Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

«На поле находилась сильная команда, потому что мы начали с некоторых трудностей. Икарди получил небольшое повреждение в самом начале и в течение 10 минут не мог разбегаться. Мы пытались прессинговать их как можно выше, но делали это неслаженно, и соперник преодолевал давление.



Чтобы избежать путаницы, мы перешли на 3-5-1-1 в середине первого тайма, потому что эта схема наиболее подходила тому составу, что был на поле. Понадобилось время, чтобы привыкнуть, но во втором тайме мы прибавили», — признался тренер в эфире Mediaset Premium.