Виллиан — о голе в ворота «Ливерпуля»: конечно, это был удар

Полузащитник «Челси» Виллиан рассказал о своём голе в ворота «Ливерпуля» (1:1) в матче 13-го тура английской Премьер-лиги. В концовке встречи бразильский футболист сравнял счёт то ли ударом, то ли подачей на дальнюю штангу ворот голкипера Симона Миньоле.

«Конечно, это был удар, в этом нет сомнений. Многие люди после матча спрашивали: „Ты хотел подать или пробить?“ Я отвечал: „Пробить, конечно. Я же невероятно мастеровит“, — сказал Виллиан с улыбкой на лице.

Видео гола Виллиана можно посмотреть в «Твиттере».