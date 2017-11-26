Виллиан: футболистам «Челси» очень непросто, ведь мы играем каждые три дня

Полузащитник «Челси» Виллиан прокомментировал ничью с «Ливерпулем» (1:1) в матче 13-го тура английской Премьер-лиги, а также поделился мыслями о своём игровом времени и плотном календаре синих.

«В первом тайме мы создали много моментов, это была хорошая игра. Конечно, мы приехали побеждать. Но мы знаем, как трудно играть с «Ливерпулем» на их поле. Серьёзная команда, отличные футболисты. Я думаю, одно очко — это тоже неплохо. Теперь надо продолжать в том же духе.

Конечно, я хочу играть в каждом матче, но нам нужно уважать решения тренера и стараться показывать свой лучший футбол, играем ли мы 90 минут, 10 или 15. Мы профессионалы и должны делать то, что можем.

Сейчас нам надо отдыхать и хорошо питаться. Нам очень непросто, потому что мы играем каждые три дня. Это очень сложный период, но нам необходимо держаться вместе и побеждать», — цитирует бразильца сайт «Челси».