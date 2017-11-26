Прямая видеотрансляция матча «Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»

«Чемпионат» предоставляет пользователям портала возможность посмотреть в прямом эфире матч 13-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас». Встреча состоится сегодня, 26 ноября, на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне.



В турнирной таблице высшего испанского дивизиона «Лас-Пальмас» располагается на 20-й строчке, отставая от идущего на 7-м месте «Реала Сосьедад» на 12 очков.



Трансляция матча «Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас» начнётся в 18:15 по московскому времени. Видео можно посмотреть в группе телеканала «СИЛА» в социальной сети «ВКонтакте».