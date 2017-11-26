Бауэр: у «Рубина» хорошие игроки и тренер, нужно найти резервы и отдать всё

Защитник «Рубина» Мориц Бауэр прокомментировал домашнее поражение от ЦСКА (0:1) в матче 18-го тура российской Премьер-Лиги.



«В первую очередь мы разочарованы. Я думаю, что мы начали не так плохо. У нас были возможности, мы могли повести в счёте, но пропустили перед самым перерывом. С такой командой, как ЦСКА, очень сложно отыгрываться. Они играют в Лиге чемпионов, знают, как обороняться и сохранять победный для себя счёт.



Это очень-очень плохо, нам это не нравится, все переживают после поражений. Нужно просто реализовывать свои моменты. Были матчи, в которых мы имели преимущество, но проигрывали на последних минутах, например с «Амкаром». Легко говорить, что не хватает удачи, но нужно выправлять ситуацию. Мне сложно это объяснить. Нам просто нужно усердно работать, оставаться дружной командой.

У нас хорошие игроки, хороший тренер, нужно найти резервы и отдать всё для Казани, для клуба", — приводит слова Бауэра официальный сайт «Рубина».