«Арсенал» вырвал победу в матче с «Бёрнли», забив в концовке

В матче 13-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» принимал на своём поле «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «Терф Мур» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственной гол в этой встрече был забит в компенсированное время. Точным ударом с пенальти отметился Алексис Санчес. Таким образом, «Бёрнли» прервал свою серию из трёх побед подряд в чемпионате Англии.

По итогам 13 туров «Арсенал» (25 очков) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, «Бёрнли» (22) — на седьмой строчке.