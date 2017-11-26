Де Росси: мне нечего сказать, извиняюсь перед всеми за свой поступок

Полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси извинился за удаление в выездном матче 14-го тура итальянской Серии А с «Дженоа» (1:1). Де Росси на 69-й минуте ударил игрока хозяев по лицу в своей штрафной площади, а сам упал на газон, симулируя травму. Судья посмотрел повтор и удалил Де Росси, назначив пенальти.

«Мне нечего сказать. Я попытался не пустить Лападулу к мячу. Всё это выглядело не лучшим образом. Я прошу у всех прощения, мне очень жаль. Но надо двигаться дальше», — сказал он.

Видео эпизода доступно в «Твиттере».