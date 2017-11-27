Коломейцев: раз ЦСКА в холод сыграл в Хабаровске, то сыграет и «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев поделился ожиданиями от гостевого матча 18-го тура российской Премьер-Лиги со «СКА-Хабаровск», который состоится 27 ноября.

Ранее пресс-служба «железнодорожников» сообщила, что команда приземлилась в Хабаровск в пять утра по местному времени, когда на улице было минус 20 градусов мороза.

«Уже в матче с «Копенгагеном» мы ощутили, что ждёт нас в Хабаровске. В Москве в четверг было минус пять. Какая будет погода в Хабаровске, пока непонятно — прогнозы меняются каждый день. На самом деле там много факторов сыграют свою роль. Утром в день матча с «Копенгагеном» мы вышли на тренировку — было гораздо холоднее из-за ветра. Вечером на игре ветра не было, и погода по ощущениям была уже не такая холодная.

Что касается того, есть ли у команды переживания по поводу условий, в которых придётся играть на Дальнем Востоке, то, конечно, мы обсуждаем это. Но все говорят так: если скажут лететь в Хабаровск — полетим. Конечно, неприятно играть в такую погоду. Ещё когда ЦСКА играл, было видно, что там очень холодно. Но раз они сыграли, то сыграем и мы. Не останавливает ли, что «армейцы» Алексей Березуцкий и Георги Миланов получили там в таких условиях тяжёлые травмы? Не то чтобы останавливает, но моменты с их травмами очень неприятные. Два футболиста получают за одну игру серьёзные повреждения. Не хочется, чтобы у нас такое повторилось», — цитирую Коломейцева «Известия».