Иньеста: гол Месси увидели все, кроме тех, кто должен был увидеть

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста подвёл итоги матча 13-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (1:1). В первом тайме бригада арбитров во главе с Игнасио Вильянуэвой не засчитала чистый гол нападающего каталонцев Лионеля Месси.

«Этот гол увидели все, кроме тех, кто должен был увидеть. Очень жаль, что у нас не используются видеоповторы для определения гола в таких ситуациях.

«Валенсия» открыла счёт, но мы знали, как отреагировать на это. Впереди ещё много матчей в чемпионате, у нас всё в порядке с настроением", — приводит слова Иньесты Sport.es.