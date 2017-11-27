Бускетс: ничья — неплохой результат, но «Барселона» заслуживала большего

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс подвёл итоги матча 13-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (1:1). В первом тайме при счёте 0:0 бригада арбитров во главе с Игнасио Вильянуэвой не засчитала чистый гол нападающего каталонцев Лионеля Месси.

«Ничья — это неплохой результат, но мы заслуживали большего. Мы сыграли очень хорошо, особенно в первом тайме. Тем не менее, мы набрали одно очко в непростой ситуации и остаёмся лидерами в чемпионате, не зная поражений», — приводит слова Бускетса официальный сайт «Барселоны».

Напомним, что система видеоповторов VAR начнёт работать на матчах чемпионата Испании только с сезона-2018/19.