Иньеста: продление контракта Месси было лишь вопросом времени

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста выразил удовлетворение тем, что нападающий Лионель Месси продлил контракт с каталонским клубом. Футболист сборной Аргентины согласился на пролонгацию соглашения до лета 2021 года, а сумма отступных за него теперь составляет € 700 млн.

«Продление контракта Месси было лишь вопросом времени. Это была лучшая новость, касающаяся ближайшего будущего», — приводит слова Иньесты Marca.

В последнее время испанские СМИ неоднократно поднимали вопрос о вероятности продления контракта Месси с испанским грандом. Сам футболист неизменно говорил, что в Европе хотел бы играть только за сине-гранатовых.