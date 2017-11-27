Кавани: «ПСЖ» полностью превзошёл «Монако» в командном плане

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани прокомментировал победу над «Монако» в матче 14-го тура чемпионата Франции. Встреча состоялась в Монако на стадионе «Луи II» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Кавани забил первый гол своей команды.

«Победа придаст нам ещё больше уверенности. Это очень хорошо, поскольку мы участвуем в четырёх турнирах. Мы провели напряжённый матч. „ПСЖ“ полностью превзошёл „Монако“ в командном плане», — приводит слова Кавани L`Equipe.

«ПСЖ» с 38 очками занимает первое место в таблице, опережая «Лион» на 9 баллов. «Монако» (29) идёт третьим.