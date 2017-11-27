Кокорин — о соперниках на групповом этапе ЧМ-2018: лучше встречаться с грандами

Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин, отвечая на вопросы читателей «Чемпионата», рассказал, с кем хотел бы сыграть в группе на домашнем чемпионате мира в 2018 году. Жеребьёвка финальной части чемпионата мира пройдёт 1 декабря в московском Кремле.



«По последнему опыту могу сказать, что лучше встречаться с грандами. Они дают играть в футбол, да и на поле находятся легендарные личности – с ними интересно. Испания, Аргентина – с этими командами приятно соперничать. Они дают двигаться, много не обороняются, как многие страны, а именно играют в футбол», — сказал Кокорин.

На вопрос, может ли кто-то в сборной России отреагировать на обидное поражение так сильно, как это сделал вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон, не сдержав слёз после окончания матча с национальной командой Швеции, Кокорин ответил: «Боюсь, что в случае с Буффоном сказалось не столько обидное поражение, а то, что итальянцы не попали на чемпионат мира. Это единичный случай в истории. И его последний шанс сыграть на большом турнире за сборную — именно это его и расстроило. Ничего страшного, Буффон провёл замечательную карьеру. Обидно, конечно, что его не будет на ЧМ, но такое в футболе тоже бывает».