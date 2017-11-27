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Нападающий «МЮ» Лукаку может получить дисквалификацию на три матча

Футбол

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку может получить дисквалификацию на три матча за удар защитника «Брайтона» Гаэтана Бонга во время домашнего матча 13-го тура чемпионата Англии, сообщает Fox Sports.

В одном из эпизодов встречи Лукаку в чужой штрафной дважды ногой ударил Бонга, однако инцидент остался без внимания со стороны рефери Нила Суорбрика. Сегодня он должен подать послематчевый ответ, и если судья признает, что не увидел данного нарушения, то Федерация футбола Англии имеет право предъявить обвинения Ромелу на основании видеоповторов.

Если Лукаку получит дисквалификацию, то пропустит предстоящие матчи АПЛ с «Уотфордом», «Арсеналом» и «Манчестер Сити».

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