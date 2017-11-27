Сёмин: Денисов получил травму, судья дал фол не в ту сторону. Потому я и кричал

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу над «СКА-Хабаровск» в гостевом матче 18-го тура РФПЛ (2:1), а также ответил на вопрос, почему кричал на арбитра встречи Романа Галимова во втором тайме после инцидента с участием Игоря Денисова.



«Очень важная игра, в которой мы взяли три очка. Продолжаем двигаться вперёд. Матч был очень сложным, хабаровская команда хорошо оборонялась. Мы допустили ошибку, когда соперник сравнял счёт. И нам было очень сложно забить второй мяч. Но мы это сделали в конце матча.



Почему кричал на судью во втором тайме после инцидента с участием Игоря Денисова? Потому что не был согласен с решением судьи, Денисов был первый на мяче, штрафной должен был быть в другую сторону. Денисов ещё и травму получил в этом эпизоде», — сказал Сёмин в эфире телеканала «Наш футбол».

«Локомотив» в компенсированное время вырвал победу у «СКА-Хабаровск»