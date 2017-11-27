Болельщик «АЗ» во время матча украл у защитника «Твенте» слетевшую с ноги бутсу

В матче 13-го тура чемпионата Голландии «АЗ Алкмар» – «Твенте» произошёл курьёзный эпизод. Во втором тайме у защитника гостей Пета Бейена слетела бутса возле чужих ворот во время атаки. Один из болельщиков выбежал на поле, схватил бутсу и быстро вернулся на трибуну, где сидели фанаты хозяев поля.

Бейен подошёл в одной бутсе к трибуне с просьбой вернуть ему обувь, но болельщики вместо этого начали саркастически махать ему рукой.

Однако позже бутса всё же вернулась обратно на поле, и Бейен смог её забрать и продолжить встречу, которая в итоге завершилась победой «АЗ Алкмар» со счётом 2:0.

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