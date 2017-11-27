Пеле: буду рад, если бог меня услышит и Бразилия дойдёт до финала ЧМ-2018

Легендарный бразильский футболист, чемпион мира Пеле поделился ожиданиями от мирового первенства 2018 года, которое летом пройдёт в России. Пеле выразил надежду, что сборная Бразилии дойдёт до финала.

«Я с нетерпением жду мундиаль в России. Хотелось бы остаться в добром здравии и посмотреть на игру. Я буду очень рад, если бог меня услышит и Бразилия дойдёт до финала, это очень важно для нас», — цитирует Пеле «RT на русском».

Чемпионат мира пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Жеребьёвка финальной стадии состоится 1 декабря.