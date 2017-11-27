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ЧМ-2018 - Европа
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Пеле: буду рад, если бог меня услышит и Бразилия дойдёт до финала ЧМ-2018

Футбол

Легендарный бразильский футболист, чемпион мира Пеле поделился ожиданиями от мирового первенства 2018 года, которое летом пройдёт в России. Пеле выразил надежду, что сборная Бразилии дойдёт до финала.

«Я с нетерпением жду мундиаль в России. Хотелось бы остаться в добром здравии и посмотреть на игру. Я буду очень рад, если бог меня услышит и Бразилия дойдёт до финала, это очень важно для нас», — цитирует Пеле «RT на русском».

Чемпионат мира пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Жеребьёвка финальной стадии состоится 1 декабря.

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Новости. Чемпионат мира 2018
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