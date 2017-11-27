Монтелла: уходить из «Милана» непросто, но я принимаю решение руководства

Бывший главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал свою отставку. Сообщение итальянский специалист оставил на своей странице в «Инстаграме».

«Уходить из «Милана» непросто. Я пытался дать всё этой команде, но принимаю решение руководства. Хочу поблагодарить игроков и болельщиков за замечательные моменты, которые мы пережили вместе. Надеюсь, что «Милан» добьётся того, к чему стремится. Я потерпел неудачу, но продолжу поддерживать эту команду», — говорится в сообщении.

Место Винченцо Монтеллы занял Дженнаро Гаттузо, который работал с молодёжной командой россонери.