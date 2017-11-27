Малафеев: я не против, чтобы «Спартак» сыграл в Москве так же, как в Петербурге

Бывший игрок «Зенита» Вячеслав Малафеев ответил на вопрос о матче 18-го тура РФПЛ «Спартак» — «Зенит», который состоится в Москве 27 ноября.

«Результат и сценарий этой встречи всегда сложно спрогнозировать, обе команды понимают высокую цену любой ошибки. Соперникам нужно выигрывать, поэтому в какой-то момент могут осторожничать, но в любую секунду готовы сорваться в атаку. Но поверьте, пропускать много никто не хочет. Думаю, обе команды сделали выводы из предыдущих встреч, и, если явный фаворит не определится в ходе первого тайма, нас может ждать драматическая развязка на последних минутах.



Лично я не против, чтобы «Спартак» вновь сыграл так же, как и в августе в Санкт-Петербурге, когда «Спартак» проиграл «Зениту» 1:5 (смеётся). Можно ли сказать, что поражение в этом матче поставит крест на чемпионских амбициях «Спартака»? Не думаю. Красно-белые на деле показали, что умеют справляться с внутренним кризисом и преодолевать сложные моменты. К тому же «Спартак» уверенно приблизился к лидерам. Безусловно, предстоящий матч очень сильно может повлиять не только на судьбу «Спартака», но и в целом на расстановку сил в российском футболе. Да, если москвичи допустят осечку, они усложнят себе жизнь, но в случае необходимости способны наверстать упущенное», — цитирует Малафеева «RT на русском».