Тотти: Де Росси первым понял, что его поступок был ошибкой

Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти выступил в защиту Даниэле Де Росси после ничьей в выездном матче 14-го тура итальянской Серии А с «Дженоа» (1:1).

Де Росси на 69-й минуте ударил игрока хозяев по лицу в своей штрафной площади, а сам упал на газон, симулируя травму. Судья посмотрел повтор и удалил Де Росси, назначив пенальти.

«Каждый человек имеет право на ошибку. Вчера Даниэле ошибся, но он первым понял это. Никто не может сомневаться в том, что он сделал и что он сделает для „Ромы“: он наш капитан. Теперь мы будем работать над тем, чтобы вернуться на победный путь», — написал Тотти в «Твиттере».

Видео эпизода доступно в «Твиттере».