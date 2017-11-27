Гуренко: 5-6 клубов в Беларуси находятся под Капским, и, если надо, они лягут

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал итоги завершившегося чемпионата Беларуси.



«Динамо», которое разгромило в гостях «Витебск» (4:1), заняло бы первое место, если бы БАТЭ проиграл «Городею», но команда из Борисова сумела сравнять счёт на шестой компенсированной минуте. В таблице чемпионата БАТЭ и «Динамо» имеют одинаковое количество очков, но клуб из Борисова оказался выше за счёт побед в личных встречах.

«В этом году БАТЭ играет с „Шахтером“. И они говорят, что давайте перенесем тур. Ну вы представляете? Весь тур поменять. 21-й на 22-й и сыграть наоборот. Ну это же нонсенс! И все равно нашлось 5-6 клубов, которые согласились. И к чему мы приходим? Что это те 5-6 клубов, которые однозначно находятся под главой БАТЭ Анатолием Анатольевичем Капским. И в любой момент они, если надо, лягут. Но это наша действительность.



Мы набрали столько же очков. Если брать по спортивному принципу, то у нас больше побед. Да, мы проиграли БАТЭ в сезоне, не спорю. Но это же не Кубок. Это чемпионат. И в чемпионате подсчитывается, у кого больше побед. У нас больше побед. Но по регламенту учитываются личные встречи. Но в этом моменте мы регламент чтим, а в другом...», — цитирует Гуренко tribuna со ссылкой на эфир «Еврорадио».