«Спартак» — «Зенит»: Комбаров покинул поле на носилках

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в концовке матча 18-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом» в борьбе столкнулся с полузащитником гостей Эмилиано Ригони и долго не мог подняться с газона. В итоге Комбарова унесли с поля на носилках, вместо него вышел Илья Кутепов.

Как сообщили в прямом эфире комментаторы телеканала «Наш футбол», с Комбаровым всё в порядке, судя по всему, он не получил травму.

«Спартак» выиграл у «Зенита» со счётом 3:1. Голами отличились Александр Самедов, Луис Адриано, Доменико Кришито и Марио Пашалич.