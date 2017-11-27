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«Спартак» — «Зенит»: Комбаров покинул поле на носилках

Футбол

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в концовке матча 18-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом» в борьбе столкнулся с полузащитником гостей Эмилиано Ригони и долго не мог подняться с газона. В итоге Комбарова унесли с поля на носилках, вместо него вышел Илья Кутепов.

Как сообщили в прямом эфире комментаторы телеканала «Наш футбол», с Комбаровым всё в порядке, судя по всему, он не получил травму.

«Спартак» выиграл у «Зенита» со счётом 3:1. Голами отличились Александр Самедов, Луис Адриано, Доменико Кришито и Марио Пашалич.

«Спартак» выиграл у «Зенита» со счётом 3:1, заканчивая матч в меньшинстве
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