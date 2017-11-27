Каррера: когда команды играют и борются за победу, эмоции превосходят остальное

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу над «Зенитом» в матче 18-го тура РФПЛ. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

«Когда играют две команды и борются за три очка, эмоции превосходят всё остальное. Манчини назвал результат несправедливым? Играли две команды, но мы смогли воспользоваться своими моментами и больше забили. Боролись даже в меньшинстве, и я рад самоотдаче.

Если не ошибаюсь, Комбаров получил ушиб ребра. Точно сказать не могу, что с ним", — сказал тренер в эфире телеканала «Наш футбол».