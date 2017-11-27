Каррера: всё ли нормально с Рошей? Да, он существует!

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после победы над «Зенитом» в матче 18-го тура РФПЛ ответил на вопросы об Александре Самедове, Сердаре Таски, Марио Пашаличе и Педро Роше. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.



«Самедова заменили не из-за жёлтой – нужен был игрок, который может выполнить большой объём работы. Да и у Самедова не было 90 минут в ногах. Таски, пропустившему матч, сделали МРТ, ничего серьёзного. На днях узнаем, что будет с ним дальше.

Пашалича я никогда не критиковал – знаю его уровень. Он всегда тренируется с самоотдачей. Сегодня он доказал, что является игроком, который может играть за «Спартак».

Всё ли нормально с Рошей? Да, он существует! Придёт и его момент. Он должен продолжать хорошо тренироваться, и наступит момент, когда он будет играть. На поле играют только 11 игроков. Плюс три на замену. Порой нужно менять других игроков, и я верю, что вы все увидите его в игре", — передает слова тренера корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.