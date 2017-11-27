Глушаков: мои эмоции связаны с тем, что на поле есть симулянты и провокаторы

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал победу красно-белых над «Зенитом» (3:1) в матче 18-го тура РФПЛ.



«Дерби двух столиц всегда интересно зрителям и футболистам. Игроков на такие встречи не надо настраивать. Конечно, нам надо было отыграться за обидное поражение в Питере. Никто об этом не говорил, но на душе кошки скребли. Надо было обыгрывать их.



Лучшая ли это игра в сезоне по содержанию? Были хорошие игры и с „Локомотивом“, когда мы контролировали матч до удаления, да и в Петербурге до первого гола хорошо играли. Просто фартило тогда „Зениту“ — всё залетело, даже с углового флажка обидный мяч пропустили.



Каррера и вообще никто ничего не говорил о принципиальности. Перед матчем мы тоже об этом не разговаривали. Всё понимаем. Серьёзные игры ожидают нас в Лиге чемпионов и чемпионате России. Тула — не подарок, потом „Ливерпуль“. Дальше — ЦСКА, и это, наверное, самое знаковое событие в российском футболе. Конечно, на концовку хватит сил. Все взрослые люди. Сколько можно разбазаривать очки? И так всем дали фору в начале чемпионата.



Мои эмоции связаны с тем, что есть футболисты, которые очень сильно провоцируют и симулируют на футбольном поле. Кто сегодня провоцировал? Соперники. Понимаю, это футбол», — сказал Глушаков в эфире программы «8-16».

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