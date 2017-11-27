Радимов: после победы «Спартака» чемпионат стал интереснее всем болельщикам

Координатор футбольных команд «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал поражение в матче 18-го тура РФПЛ со «Спартаком». Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.



«Почему у «Зенита» сегодня не получилось победить? Матч на матч не приходится. Игра была очень хорошей, интересной для всех. Футбол тем и привлекателен, что результат непредсказуем. Изначально победителя предугадать было очень сложно. Думаю, где-то между ничьей и победой «Спартака» матч должен был закончиться. Но двигаемся дальше, чемпионат стал интереснее всем болельщикам», — сказал Радимов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

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