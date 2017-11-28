«Палмейрас» обыграл «Ботафого» в последнем матче в карьере Зе Роберто

Полузащитник «Палмейраса» Зе Роберто провёл последний матч в профессиональной карьере. В рамках 37-го тура чемпионата Бразилии зелёно-белые дома встречались с «Ботафого» и победили со счётом 2:0. Голы на свой счёт записали Дуду (55-я минута) и Кено (63). 43-летний Зе Роберто вышел в стартовом составе «Палмейраса» и провёл весь матч.

Зе Роберто в течение карьеры выступал за 10 клубов, включая «Фламенго», «Реал», «Байер», «Гамбург», «Баварию» и «Сантос». Хавбек выиграл 19 трофеев, в том числе чемпионаты Испании и Германии, а также Лигу чемпионов.



За сборную Бразилии Зе Роберто провёл 84 матча и забил шесть голов, выиграв по два раза Кубок Америки и Кубок конфедераций. Он участвовал в ЧМ-1998 и ЧМ-2006.