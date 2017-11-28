Сампаоли: Месси – единственный игрок, имеющий статус неприкосновенного

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли отметил один из факторов, обусловивших его решение принять предложение о работе у руля национальной команды. Сампаоли подчеркнул, что его решение в немалой степени объясняется тем, что за «альбиселесте» играет нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

«Я не сомневался, возглавлять ли сборную Аргентины. Ведь это означало, что под моим руководством будет работать лучший футболист мира. Месси – единственный футболист, имеющий статус неприкосновенного», — приводит слова Сампаоли Marca.