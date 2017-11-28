Гамула: с психологией в «Зените» есть проблемы, но Манчини всё исправит

Бывший главный тренер «Ростова» и постоянный автор «Чемпионата» Игорь Гамула прокомментировал поражение «Зенита» от «Спартака» в матче 18-го тура РФПЛ (1:3). Гамула считает, что у футболистов питерского клуба есть проблемы с психологией.

«Сейчас Манчини не хватает немного удачи. «Зенит» играет неплохо, но есть трудности. Вроде мелочи, но в футболе мелочей не бывает. Где-то не добежали, не там встали, не туда пас отдали. Плюс давят вложенные деньги и высокие ожидания. Видно, что с психологией в команде есть проблемы, но это главный тренер сможет решить. Он первый год в «Зените», немного надо подождать, и всё исправит. Мастерства и опыта ему не занимать. Скажу, что после поражения «Зенита» следить за чемпионатом России стало интереснее. В РФПЛ идёт очень интересная борьба за чемпионство». – сказал Гамула в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.