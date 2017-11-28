Панов: «Спартак» в матче с «Зенитом» доказал, что борется за чемпионство

Экс-нападающий «Зенита» Александр Панов, который ныне является болельщиком «Спартака», прокомментировал победу над своим бывшим клубом в матче 18-го тура РФПЛ. Встреча состоялась 27 ноября и завершилась со счётом (3:1).

«Лучший понедельник! Матч получился очень напряжённый. Моментов не забили… Но таким и должен быть матч между двумя лидирующими командами. Нам очень нужна была победа, мы её и достигли. Это самое главное. Всех болельщиков – с победой. «Спартак» – чемпион. В любом случае он доказал, что мы боремся за чемпионство. В этом сезоне ещё никому не дано сбросить нас с пьедестала», — цитирует Панова Eurosport.ru.

После 18 туров «Спартак» набрав 31 очко занимает 4-е место. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».