Акинфеев: нам всем далеко до великого Яшина

Вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев, ставший первым обладателем календаря ЧМ-2018, поделился эмоциями. Центральной фигурой плаката стал легендарный вратарь сборной СССР Лев Яшин.

«Надеюсь, он будет только у меня. Больше никому не дадите. Нам всем далеко до этого великого человека. Валентина Тимофеевна знает, как я отношусь к Яшину», — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

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