Генсек ФИФА: пока нет доказательства применения допинга российскими футболистами

Генсек ФИФА Фатма Самура прокомментировала новость о том, что российские футболисты подозреваются в применении допинга. Ранее английское издание Daily Mail распространило информацию, что 34 российских футболиста стали объектами расследования ФИФА на предмет допинга, в том числе все 23 игрока, входивших в состав сборной России на чемпионате мира 2014 года в Бразилии.

«Прежде всего напомню, что у ФИФА политика нулевой толерантности к допингу. Мы тесно сотрудничали с Маклареном и ВАДА. Пока нет доказательства широкомасштабного применения допинга российскими футболистами. Если таковые обнаружатся, то будут применяться самые жёсткие санкции», — передаёт слова Самуры корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.