Кришито в матче со «Спартаком» установил рекорд среди защитников «Зенита»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито, ставший автором гола в выездном матче 18-го тура РФПЛ со «Спартаком» (1:3), установил клубный рекорд среди защитников петербургского клуба. До вчерашнего матча на счету итальянца было 17 голов и 24 результативные передачи, по показателю «гол+пас» он делил с Александром Анюковым (12+29) первое место в списке защитников «Зенита».

По итогам игры со «Спартаком» нынешний капитан «Зенита» стал единоличным лидером, подняв рекордную в истории клуба планку до отметки «+42». Как сообщает «История Зенита», для достижения этого результата ему потребовалось всего 209 игр. Для сравнения, Анюков сыграл за «Зенит» почти в два раза больше матчей — 389.



В мартовской игре нынешнего года против тульского «Арсенала» Кришито стал самым результативным защитником в истории «Зенита», и теперь для оформления своеобразного хет-трика ему не хватает только звания лучшего клубного ассистента среди игроков обороны. На данный момент по голевым передачам он отстаёт от Анюкова всего на пять пунктов.