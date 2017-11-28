Вальверде: 40 тысяч фанатов видели гол Месси, смешно, что его не видел судья

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал эпизод в матче 13-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (1:1), когда бригада арбитров во главе с Игнасио Вильянуэвой не засчитала чистый гол нападающего каталонцев Лионеля Месси.



«С того места, где я находился, невозможно было понять, пересёк ли мяч линию ворот. Я видел, что Месси празднует, и 40 тысяч фанатов видели, что это был гол. Смешно, что его не видел судья, особенно в таком важном матче.

В каждом сезоне случаются эпизоды вроде этого, и они могут быть решающими. Странно, что мы не используем систему автоматического определения гола», — цитирует Вальверде Marca.

Видео незасчитанного гола Месси можно посмотреть на официальном канале Ла Лиги в YouTube.