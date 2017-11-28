Фарфан пробежался босиком по снегу из-за проигранного пари

Полузащитник «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан проиграл пари кузену, Кристиану, с которым вместе живёт в России, и в качестве наказания был вынужден пробежаться босиком по снегу.



«Расплачиваюсь за проигранное пари. Как же холодно… Смотри, не лопни от смеха, Кристиан. Пора уже мне победить», — написал Фарфан в «Инстаграме».



«Я выиграл пари и заставил кузена пройтись по снегу», — отметил Кристиан.



Фарфан принял участие в недавнем матче 18-го тура РФПЛ «СКА-Хабаровск» — «Локомотив» (1:2). Игра прошла при температуре минус 11 градусов по Цельсию.

Видео доступно на «Чемпионате».