Глава судейского комитета поддержал арбитра, не засчитавшего чистый гол Месси

Президент испанского судейского корпуса Викториано Санчес Арминио встал на защиту арбитра Игнасио Иглесиаса Вильянуэвы, бригада которого не засчитала чистый гол нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в матче 13-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (1:1).

«Людям всегда нравится атаковать судей, а не защищать их. Иглесиас Вильянуэва провёл очень хорошую игру, и был только один этот момент, который был очень сложным. Даже если бы он вышел после игры и сказал, что не видел его, это бы не имело значения.



Я разговаривал с ним в понедельник и знаю, через что он проходит. Несправедливо, что к нему относятся подобным образом.

Мы подбадриваем его и говорим, что он должен забыть об этой ошибке. Он должен совершенствоваться и продолжать судить матчи", — приводит слова Санчеса Арминио Marca.

Видео незасчитанного гола Лионеля Месси можно посмотреть на официальном канале Ла Лиги в YouTube.