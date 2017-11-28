«Малага» вылетела из Кубка Испании, «Леганес» и «Нумансия» вышли в 1/8 финала

«Малага» сыграла вничью с «Нумансией» в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании. Встреча прошла в Малаге на стадионе «Ла-Росаледа» и завершилась со счётом 1:1.

На 18-й минуте Адриан Гонсалес вывел «анчоусов» вперёд, однако в начале второго тайма Унаи Эльхесабаль сравнял счёт.

В первом матче «Нумансия» одержала победу со счётом 2:1, поэтому вышла в 1/16 финала Кубка. «Малага» покидает турнир.

В другой ответной игре 1/16 финала «Леганес» снова победил «Вальядолид» (1:0, первый матч — 2:1) и обеспечил себе место в следующем раунде.