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«Малага» вылетела из Кубка Испании, «Леганес» и «Нумансия» вышли в 1/8 финала

Футбол

«Малага» сыграла вничью с «Нумансией» в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании. Встреча прошла в Малаге на стадионе «Ла-Росаледа» и завершилась со счётом 1:1.

На 18-й минуте Адриан Гонсалес вывел «анчоусов» вперёд, однако в начале второго тайма Унаи Эльхесабаль сравнял счёт.

В первом матче «Нумансия» одержала победу со счётом 2:1, поэтому вышла в 1/16 финала Кубка. «Малага» покидает турнир.

В другой ответной игре 1/16 финала «Леганес» снова победил «Вальядолид» (1:0, первый матч — 2:1) и обеспечил себе место в следующем раунде.

Кубок Испании. 1/16 финала. 2-й матч
28 ноября 2017, вторник. 21:30 МСК
Малага
Малага
1 : 1
Нумансия
Сория
1:0 – Адриан Гонсалес – 18, 1:1 – Эльхесабаль – 53
Кубок Испании. 1/16 финала. 2-й матч
28 ноября 2017, вторник. 21:30 МСК
Леганес
Леганес
1 : 0
Вальядолид
Вальядолид
1:0 – Тито – 34
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