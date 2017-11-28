Мешков: абсолютно неинтересно, почему Глушакова выводило из себя моё судейство

Арбитр Виталий Мешков, обслуживавший матч 18-го тура российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит» (3:1), прокомментировал слова полузащитника и капитана красно-белых Дениса Глушакова, сказавшего, что его выводило из себя судейство Мешкова, а также заявил, что ему не стыдно за свою работу на центральной встрече прошедшего тура.

«Мне абсолютно неинтересно, почему Дениса выводило моё судейство. У человека своё мнение, он играет на высоком уровне, встречается с разными арбитрами. Вполне нормально, что кто-то ему более симпатичен, кто-то – менее.

Роберто Манчини посетовал, что я не удалил Глушакова? Честно говоря, даже не знаю, о чём идёт речь. У меня нет предвзятого отношения к игрокам. Если бы я заметил грубый фол со стороны футболиста и он тянул бы на красную карточку, я бы, не колеблясь, принял решение об удалении.

Что касается удаления Фернандо, то была вторая жёлтая карточка, человек в безрассудной манере вступил в единоборство. И, по большому счёту, его не интересовал мяч. Если бы он повёл себя ещё неаккуратнее, то, возможно, я бы показал ему прямую красную.

Эмоций никаких нет. Есть усталость, причём не физическая, а скорее моральная. Опустошение. Такие игры легко не даются. Мне понравилось, что вся бригада сработала, как единое целое. Мы неплохо настроились на этот матч, обсуждали взаимодействия, поэтому, на мой взгляд, всё прошло на должном уровне.

Судьи прекрасно понимают, что в таких матчах, как «Спартак» — «Зенит», люди по стойке смирно не стоят и по команде арбитра ничего не делают. Я полностью отдавал себе отчёт, что конфликтов на поле не избежать и что провокации неизбежны. Но, считаю, мы отработали очень хорошо.

За работу на матче «Спартак» — «Зенит» мне не стыдно. Я бы не изменил ни одного решения, которое принял", — заявил Мешков в интервью «Советскому спорту».