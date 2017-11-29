Кальдерон: «Реал» не ожидал, что против него выйдет такая «Фуэнлабрада»

Главный тренер «Фуэнлабрады» Антонио Кальдерон подвёл итоги ответного матча 1/16 финала Кубка Испании с «Реалом». Встреча состоялась в Мадриде и завершилась вничью — 2:2. «Реал» прошёл в следующий круг за счёт победы в гостях (2:0).

«Мы открыли счёт, и я знал, что у нас ещё будут шансы. Нам не повезло с перекладиной, после чего мы пропустили гол. Мы были в сантиметрах от нашей цели и можем этим гордиться. Во втором тайме я заметил, что „Реалу“ не хватает выдумки в атаке. Мне казалось, что мы можем забить второй гол, и тогда случиться могло всё, что угодно.

В любом случае, мы хорошо зарекомендовали себя. Думаю, наши болельщики остались довольны. «Реал» не ожидал, что против него сегодня выйдет такая «Фуэнлабрада», — приводит слова Кальдерона Marca.