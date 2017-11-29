Вальверде не исключает приобретения новых игроков зимой

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде не исключает приобретения новых футболистов в зимнее трансферное окно. Наставник сине-гранатовых подчеркнул, что руководство каталонского клуба и тренерский штаб всегда должны думать об усилении команды.

«Мы уже много говорили на эту тему. Я доволен командой, и в каждом матче по ходу сезона мы решаем наши задачи. Я знаю, что «Барселона» является клубом, который должен быть внимателен к трансферному рынку», — приводит слова Вальверде Marca.

Ранее испанские СМИ сообщали, что Вальверде рассматривает возможность приобретения игроков некоторых амплуа. Они должны быть настолько сильны, чтобы выступать в основном составе.