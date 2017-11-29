Румменигге подтвердил, что Хайнкес покинет «Баварию»

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подтвердил, что главный тренер команды Юпп Хайнкес покинет свой пост по окончании текущего сезона. Контракт Хайнкеса с немецким грандом в силе до лета 2018 года, и он сам уже неоднократно исключал возможность пролонгации соглашения.

«Юпп уже говорил, что не останется в «Баварии». Так и будет. А президент нашего клуба Хёнесс никогда не начинал дискуссий на эту тему. Он лишь выражал уважение к Хайнкесу», — приводит слова Румменигге интернет-портал Goal.

На посту главного тренера «Баварии» Хайнкес в начале октября сменил уволенного Карло Анчелотти.