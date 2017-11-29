Джузеппе Росси сообщил, что вернётся в Серию А

Бывший нападающий сборной Италии Джузеппе Росси снова будет играть в итальянской Серии А. Футболист, который находится в статусе свободного агента, оставил соответствующее сообщение в своём «твиттере».

«Следующая остановка – Серия А», — говорится в сообщении.

Последним клубом 30-летнего итальянца была «Сельта», которую он покинул 5 июля этого года. На протяжении карьеры Росси также играл за «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл Юнайтед», «Парму», «Вильярреал», «Фиорентину» и «Леванте».

По неофициальным данным, в услугах Росси заинтересована «Дженоа».

Фото Джузеппе Росси из аэропорта можно посмотреть в «твиттере» футболиста.