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Черчесов: любой вратарь пожелал бы себе такую «неудачную» серию, как у Акинфеева

Футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал мнение по поводу прервавшейся серии вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева. Голкипер прервал серию из 43 матчей на групповом этапе Лиги чемпионов с пропущенными голами.

«Я вам должен сказать, что любой вратарь пожелал бы себе такую „неудачную“ серию. Сколько у него там матчей? Пятьдесят? Каждый год человек стабильно играет в Лиге чемпионов. Убеждён, если бы вы ему об этом не напоминали, он бы об этом и не знал. Человек стабильно играет на хорошем уровне. В конце концов, пропускает не вратарь, а вся команда», — цитирует Черчесова ТАСС.

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