Румменигге: «Бавария» не собирается платить за Сандро Вагнера любую цену

Руководство мюнхенской «Баварии» не собирается приобретать нападающего «Хоффенхайма» Сандро Вагнера любой ценой. Об этом сообщил председатель правления немецкого гранда Карл-Хайнц Румменигге.

«Мы уже говорили, что не будем делать на этот счёт поверхностных заявлений. Было очевидно, что у «Хоффенхайма» и у нас различные представления о сумме трансферной компенсации за игрока. Естественно, мы не собираемся платить за Вагнера любую цену. И я не могу предсказать, придём ли мы к общему знаменателю», — цитирует Румменигге tz.