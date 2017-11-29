Тренер «Севильи», у которого обнаружили рак, успешно прооперирован

Главный тренер «Севильи» Эдуардо Бериццо, у которого был диагностирован рак простаты, успешно прооперирован. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Возвращение аргентинского специалиста на тренерский мостик будет зависеть от того, насколько быстро будет проходить восстановление. В отсутствие главного тренера командой будет руководить его помощник Эрнесто Маркуччи.

Первый матч под руководством Маркуччи «Севилья» проведёт 29 ноября в 1/16 финала Кубка Испании против «Картахены». Первая игра осталась за «Севильей» (3:0).