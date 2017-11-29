«Вест Бромвич» объявил имя нового главного тренера

«Вест Бромвич Альбион» объявил о назначении на пост главного тренера Алана Пардью. Как сообщает официальный сайт английского клуба, соглашение со специалистом подписано на 2,5 года.

Ранее в СМИ сообщалось, что главная задача, поставленная перед тренером, – сохранить прописку в Премьер-лиге. Если Пардью сумеет это сделать, то ему полагается бонус в размере £ 1 млн (около € 1,1 млн).

«Непосредственной задачей будет получить те результаты, которые нам нужны. Я знаю, что когда я присоединяюсь к одному из великих клубов Англии, то должен продвигаться вперёд в Премьер-лиге. Это захватывающий шанс сыграть определённую роль в реализации этих амбиций", — сказал Пардью.