Возвращение Касорлы в строй откладывается из-за 9-й операции

Возвращение полузащитника «Арсенала» Санти Касорлы в строй откладывается из-за девятой операции. Об этом футболист сообщил на своей странице в «Твиттере». Ранее испанец рассказал, что ему едва не ампутировали ногу из-за травмы ахилла.

«Последние несколько недель я испытывал дискомфорт в ахилле, поэтому необходима очередная операция. В связи с этим возвращение в строй затягивается. Сохраняю мотивацию и оптимизм, что ещё вернусь и буду наслаждаться футболом», — говорится в сообщении.

Последний раз Санти Касорла выходил на поле 15 октября 2016 года, в матче 8-го тура АПЛ с «Суонси Сити» (3:2).