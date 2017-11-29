Титов, Зырянов и Семшов стали обладателями тренерской лицензии «А» УЕФА

Академия тренерского мастерства выпустила соискателей на тренерскую лицензию «А» УЕФА. Об этом сообщает footballstudy.ru.

В составе были тренеры: Егор Титов («Енисей» — Красноярск), Константин Зырянов («Зенит-2» — Санкт-Петербург), Игорь Семшов («Арсенал» Тула), Алексей Медведев («Арсенал-2») и другие тренеры футбольных клубов.



В состав аттестационной комиссии вошли: Никита Симонян, Андрей Лексаков, Вячеслав Варюшин, Александр Мирзоян, Михаил Полишкис.



Обучение слушателей состояло из трёх сессий. Одна проходила за границей, в Белеке (Турция). Слушатели большее время проводили на теоретических и практических занятиях, анализировали игры команд российской Премьер-Лиги, команд ФНЛ и зарубежных команд.



На заключительной сессии слушатели окунулись в анализ тренировочного процесса команд Премьер-Лиги и ФНЛ, в которых каждый проходил свои стажировки. Обучение прошло успешно.